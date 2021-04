Le ministre du tourisme, Habib Ammar visite actuellement la Russie (du 5 au 7 avril 2021), en compagnie du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et de la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaya, pour faire la promotion de la destination Tunisie.

L’objectif de cette visite étant “de faire connaître l’expérience tunisienne, en matière de gestion de la crise du Coronavirus, ainsi que le protocole sanitaire et les mesures de prévention adoptés en Tunisie, pour préserver la santé du citoyen et des visiteurs étrangers”, a fait savoir mardi, le ministère du tourisme.

La visite de la délégation tunisienne vise également, “l’inclusion de notre pays parmi ceux prioritaires pour l’obtention du vaccin anti-Covid-19 russe, l’accélération du processus d’acheminement de ce vaccin et le renforcement de la stratégie nationale de vaccination”.

C’est ainsi que la délégation a rencontré mardi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l’Afrique. L’entrevue a porté sur les moyens de développer la coopération entre les deux pays, dans les domaines du tourisme, des échanges culturels et économiques, de la santé, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transport aérien …

Au cours de cette visite, la délégation aura, également, des séances de travail avec de hauts responsables russes pour discuter des moyens de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines touristique et culturel.

Elle va également, rencontrer plusieurs agents de voyages, tour-opérateurs, responsables touristiques et médias russes et internationaux, en vue de favoriser la relance de l’activité touristique conformément au protocole sanitaire mis en place et ce dès l’amélioration de la situation sanitaire en Tunisie, en Russie et dans le monde, a indiqué le département du tourisme.