La marque technologique mondiale OPPO a annoncé que ses smartphones Reno5 et Reno5 5G ont été sélectionnés comme partenaire officiel pour PUBG MOBILE Esports dans la région Moyen-Orient et Afrique en 2021. Ces derniers modèles de la série Reno5 d’OPPO ont été sélectionnés pour leurs avantages extraordinaires qui offrent une expérience de jeu (gaming) exceptionnellement immersive et fluide.

Selon le cabinet international d’études – YouGov, le Moyen-Orient abrite la population de jeux en ligne à la croissance la plus rapide au monde avec un taux de 25% (Source: YouGov MENA). La communauté des joueurs de la région est également la plus engagée et affiche une passion et une énergie pour l’aventure. Avec ses fonctionnalités supérieures, la Série Reno d’OPPO cible, également, les jeunes créateurs et férus de jeux en ligne.

En tant que smartphone partenaire officiel de PUBG MOBILE Esports dans la région du Moyen-Orient et Afrique, OPPO participera activement aux championnats de la compagnie Esports qui se dérouleront tout au long de l’année 2021. OPPO a une forte tradition de soutien aux activités sportives qui s’alignent avec le plan de PUBG MOBILE, visant à développer des talents régionaux, en construisant une structure bien définie pour les sports électroniques, ouvrant une voie claire à l’encadrement des jeunes, depuis la base, jusqu’aux amateurs et ligues professionnelles.

Basé sur une compréhension approfondie du marché, OPPO a innové dans ses derniers modèles de la série Reno5 qui sont conçus pour une expérience de jeu supérieure avec des fonctionnalités telles que le mode de raccourci de jeu (Gaming Shortcut Mode), le Mode joueur (Gamer Mode), des messages d’écran Bullet (Bullet Screen Messages) et une touche de jeu ajustable (Adjustable Gaming Touch). Ces fonctionnalités et options créent un environnement pour que les utilisateurs soient totalement immergés dans le divertissement.

Ethan Xue, Président d’OPPO Moyen Orient et Afrique, a déclaré : « La stratégie d’OPPO se concentre sur l’engagement avec la passion de nos utilisateurs. Conformément à l’énorme popularité des jeux mobiles dans la région, nous avons investi pour fournir la plateforme de jeu idéal à nos clients avec notre dernière série de smartphones Reno5. Notre sélection comme partenaire officiel, par la compagnie leader des jeux électroniques dans la région, Esports, témoigne de l’expérience de jeu extraordinaire et immersive offerte par nos Reno5 et Reno5 5G ».

John Lacey, Chef du Bureau Tencent de la région MENA a signalé : « Chez PUBG MOBILE, nous nous engageons à offrir le divertissement ultime et le plaisir aux passionnés et créateurs de tendances aventureux et à tous les férus des jeux électroniques. Forts de notre expérience et de notre expertise dans ce domaine, nous sommes ravis de nous associer à OPPO pour améliorer la scène des jeux mobiles, en constante évolution ».

PUBG MOBILE, l’un des jeux mobiles les plus populaires au monde, s’associe avec OPPO pour la deuxième fois, après le succès du Challenger Cup PUBG MOBILE MENA lancé en 2019 et qui a coïncidé avec le lancement de la nouvelle série Reno. Cette année, en tant que smartphones désignés de PUBG MOBILE Esports en Moyen-Orient et Afrique, Reno5 et Reno5 5G présentent des configurations de puissance et de vitesse remarquables, ainsi que le meilleur affichage audio et visuel de sa catégorie pour offrir une expérience de jeu mobile sans précédent.

Fidèle à son thème 2021 « la Technologie pour l’humanité & la bienveillance pour le monde », OPPO estime que la technologie devrait permettre à l’humanité de vivre des vies pleinement connectées et de tirer totalement profit d’un monde propulsé par la technologie. En plus de ses fonctionnalités supérieures de jeu, la série Reno5 est sur le point de prendre d’assaut les marchés avec des chipsets Qualcomm 5G de pointe, des écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90Hz/h, un design lisse, léger et mince et une charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65W, la technologie de charge la plus sûre et l’une des plus rapides disponibles sur le marché dans le monde.

À propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.