OPPO, la marque mondiale leader d’appareils intelligents, vient d’annoncer l’arrivée sur le marché mondial de ses deux smartphones phares, Find X8 et Find X8 Pro, présentant un tout nouveau système de caméra Hasselblad Master et une multitude de fonctionnalités ultra-haut de gamme.

Pete Lau, vice-président senior et directeur des produits chez OPPO a déclaré « La série Find X8 établit une nouvelle norme en matière d’excellence des smartphones, en combinant notre système supérieur d’appareil photo Hasselblad Master avec des performances de nouvelle génération, une technologie de batterie et un bond en avant pour l’intelligence artificielle d’OPPO dans son nouveau système d’exploitation ColorOS 15. Le Find X8 est incroyablement fin et léger malgré ses performances ultra-puissantes sur tous les plans et le Find X8 Pro est un appareil photo phare qui repousse les limites de l’industrie avec son zoom incroyable. »

En proposant des technologies de pointe, avec du matériel de dernière génération, des solutions logicielles avancées et des capacités nouvelles d’IA, OPPO s’engage à fournir à davantage de consommateurs des appareils de classe mondiale. Dans le cadre de cet engagement continu envers les clients mondiaux, OPPO se réjouit d’étendre la disponibilité de sa prochaine série phare Find X8 aux marchés internationaux.

Les caractéristiques des nouveaux Find X8, Find X8 Pro et ColorOS 15 seront bientôt dévoilées.

