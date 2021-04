Le taux d’inflation s’est replié, en mars 2021, à 4,8% après une stabilisation à 4,9% pour quatre mois consécutifs, a fait savoir l’INS, lundi.

Ce léger recul d’inflation, malgré la hausse mensuelle, est dû à la décélération du rythme d’augmentation des prix entre mars et février de cette année comparée à l’année dernière.

En effet, un fléchissement est observé au niveau du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (4,1% contre 4,8% en février) et les prix des boissons alcoolisés et tabac (6,1%, contre 10,5% en février).

L’INS a rappelé que le niveau général des prix a connu un rebond au mois de mars 2020 coïncidant avec le début de la période du confinement général. En mars 2021, les prix de l’alimentation ont augmenté de 4,1% sur un an.

Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des huiles alimentaires de 11,7%, des légumes de 8,8%, du groupe ” lait, fromages et œufs ” de 5,5% et des poissons de 4%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 4,8% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 9,1% et des produits d’entretien courant du foyer de 6,4%.

Pour ce qui est des services, les prix ont progressé de 5,1% sur un an en raison de la hausse des prix des services des restaurants et cafés de 10,2%, des services de santé de 8,2% et les loyers de 4,6%.

S’agissant du taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), il reste inchangé à 5,6%. Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 4,8% contre 4,5% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 4,1%, contre 4,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

En mars 2021, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7% sur un mois

D’après l’INS, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7%, en mars 2021, après une stabilité le mois dernier.

Cette hausse est expliquée principalement par l’augmentation des prix de l’alimentation de 1,2%, des prix des produits et services de transport de 0,9% et la hausse des prix des produits et service de la santé de 0,8%.

Sur un mois, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 1,2%. Cela est dû à la hausse des prix des volailles de 4,5%, des légumes frais de 2,6%, des poissons frais de 2,3%, des fruits frais de 2 %, ainsi que les œufs et les huiles alimentaires qui ont augmenté de 1,5%.

Les prix de transport ont progressé de 0,9% en raison de la hausse de prix des dépenses d’utilisation des véhicules de 1,7% suite à la révision à la hausse de 2 % des prix des carburants.

Aussi les tarifs de transport aérien de passagers ont augmenté de 4%. Pour les produits et services de santé, les prix du groupe santé ont augmenté de 0,8% en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 1 % et les services ambulatoires privés de 0,7%.