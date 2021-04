Les ingénieurs des entreprises et établissements publics ont décidé d’entrer en grève ouverte à partir du lundi 5 avril 2021, jusqu’à ce que le gouvernement honore ses engagements en appliquant l’accord relatif à la généralisation des primes spécifiques accordées aux ingénieurs de la fonction publique à tous les ingénieurs du secteur public.

L’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) est en train d’élaborer une motion de censure contre le Chef du gouvernement qui sera adressée au Tribunal administratif pour imposer l’application de l’accord en question, a affirmé le doyen des ingénieurs tunisiens, Kamel Sahnoun, lors d’une conférence de presse tenue vendredi à Tunis, que “La justice nous donnera gain de cause”a-t-il dit affirmant que la grève de 5 jours observée par les ingénieurs depuis le 29 mars a enregistré un taux de participation de 90%, dans plusieurs régions et établissements publics.

Sahnoun a fait porter au gouvernement la responsabilité des répercussions négatives de la grève sur plusieurs secteurs, malgré l’attachement des ingénieurs à garantir la marche des secteurs vitaux, rappelant qu’ils ont alerté quant à ces répercussions dans le préavis de grève émis le 16 mars 2021.

La grève a eu “un impact très négatif sur la navigation aérienne, les appels d’offres et les services en ligne”, mais la responsabilité incombe au gouvernement, qui a été derrière ce mouvement, selon ses propos.Il a critiqué les pressions exercées par certains responsables pour obliger certains ingénieurs à ne pas adhérer à la grève et les procédures de réquisition engagées par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Il a considéré que le gouvernement veut vider les entreprises publiques de leurs compétences et ingénieurs afin de les préparer à la privatisation, affirmant la disposition des ingénieurs à adhérer au processus de réforme des entreprises publiques conformément à l’accord signé entre l’UGTT et le gouvernement.

Les représentants des ingénieurs du secteur privé ont également exprimé leur solidarité avec leurs collègues des entreprises et établissements publics, estimant que les ingénieurs constituent un pilier essentiel pour le développement du pays.

Parallèlement à la conférence de presse, des ingénieurs des différents secteurs et des différentes régions ont organisé un rassemblement de protestation devant le siège de l’OIT.

Rappelons que les ingénieurs des entreprises et établissements publics ont observé une grève de cinq jours, du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021, pour revendiquer l’application de l’accord conclu, en décembre dernier, entre le gouvernement et l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), concernant la généralisation des primes spécifiques aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.

L’accord en question prévoit la généralisation des primes spécifiques accordées, en 2017, aux ingénieurs de la fonction publique et dont les montants sont compris entre 450 et 750 dinars, aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.