Fidèle à ses choix d’être out of the box, Ooredoo a affolé la toile par un teasing en mode « science-fiction ». La polémique autour de l’apparition d’une soucoupe volante en plein ciel de Tunis a été enfin décryptée par le reveal de la campagne publicitaire corporate signée par Ooredoo. https://fb.watch/4CvESlXNYa/

Un extraterrestre apparaît dans le spot descendant de la soucoupe devant le siège de l’opérateur aux berges du lac 2. En utilisant une ligne Ooredoo pour communiquer avec ses homologues dans l’espace, l’extraterrestre démontre la performance réseau du premier opérateur en Tunisie.

Une nouvelle stratégie de communication qui prend forme par une campagne sans logo en mars 2021 et une campagne décalée confirmant un leadership à plusieurs niveaux.