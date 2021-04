Le président de la République, Kais Saied, a reçu, jeudi 1er avril 2021, au palais de Carthage, le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, qui lui a transmis un message oral du président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a porté sur “les relations historiques qui unissent les deux pays et les moyens de les promouvoir davantage pour réaliser les aspirations d’un seul peuple dans deux pays”.

L’entretien a permis également d’aborder la situation qui prévaut dans la région, ajoute le communiqué.

Kais Saied a affirmé à cette occasion que le développement de la coopération et du partenariat entre les deux pays et le renforcement de la concertation sur les questions bilatérales régionales et internationales, constituent un choix durable.

Le chef de l’Etat a chargé le ministre algérien des Affaires étrangères de transmettre ses sincères salutations au président algérien et de lui faire part de sa forte détermination à continuer à œuvrer de concert pour réaliser les aspirations des deux peuples frères à davantage de solidarité et de complémentarité.

Dans sa déclaration à l’issue de l’audience, Sabri Boukadoum s’est félicité de la qualité des relations distinguées unissant les deux pays et les deux peuples, estimant que “la Tunisie et l’Algérie partagent un passé glorieux, font face à des défis communs et ont les mêmes attentes pour un surcroît de progrès, de prospérité, de paix et de stabilité”.