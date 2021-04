Un consortium méditerranéen pour la préservation de la biodiversité, constitué de plusieurs organisations internationales, vient de voir le jour.

Ce consortium est formé par l’Initiative pour les zones humides de Méditerranée (MedWet), le Réseau des Aires Marines protégées de Méditerranée (MedPAN), l’initiative pour les Petites Iles en Méditerranée (PIM), la Tour du Valat, l’Association Internationale des Forêts Méditerranéennes (AIFM) et le Centre de Coopération pour la Méditerranée, selon MedWet.

L’objectif étant de de protéger plus efficacement, la biodiversité dans le bassin méditerranéen qui, selon la même source, reste l’une des régions du monde, sous pression à cause de la pollution, du changement climatique, de l’érosion de la biodiversité, de la surconsommation de l’eau et des ressources naturelles, de l’artificialisation des sols, etc.

Le coordinateur de MedWet a déclaré que ce consortium intervient suite à un besoin de changer d’approche et de passer d’une vision sectorielle à une coopération entre acteurs qui s’occupent de différent biomes (forêts, littoral, herbiers marins, zones humides…).