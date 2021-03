Des pourparlers ont été lancés officiellement entre la Tunisie et l’Union Européenne (UE) pour devenir un partenaire privilégié dans le nouveau programme de recherche et d’innovation “Horizon Europe” dont la réalisation est prévue du 2021 au 2027, a annoncé Rajeh Khemiri, chargé des projets et des programmes de l’UE en Tunisie.

Khemiri a indiqué lors d’une conférence de presse tenue par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour évaluer 10 ans de coopération Tuniso-européenne dans le domaine de la recherche scientifique, qu’il est prévu que la Tunisie signe une convention de partenariat avec l’UE avant la fin de l’année en cours.

La signature de cette convention sera effectuée après l’achèvement d’une série de négociation portant sur les procédures de financement et législatives permettant d’intégrer le programme de l’UE “horizon Europe”, a-t-il signalé. C’est un programme dont le budget est estimé à 95 mille millions euros, a encore précisé Khemiri.

La participation de la Tunisie dans ce programme permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives aux chercheurs tunisiens pour prendre part à des programmes de recherche et d’innovation et bénéficier des mêmes avantages que leurs homologues européens, selon Khemiri.

Pour sa part, le directeur de la coopération internationale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Malek Kochlef a souligné que la Tunisie a accédé à cette place grâce au développement du système national de la recherche scientifique et d’innovation.

La moyenne des projets des participants tunisiens approuvés dans le cadre du dernier programme européen de recherche et d’innovation “Horizon 2020”, est estimé à 18% dépassant ainsi la moyenne des projets des participants européens approuvés soit 14%, signalant que les financements obtenus par la Tunisie dans ce programme est de près de 12 millions euros.

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Olfa Ben Ouda a indiqué, de son côté, que la coopération entre la Tunisie et l’UE dans le domaine de la recherche scientifique date depuis plus de 20 ans et a été relancée ces 10 dernières années. Plus de 700 établissements tunisiens actifs dans ce domaine ont bénéficié d’un soutien financier européen aidant la création de nouveaux emplois, a-t-elle notamment précisé.