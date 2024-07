Le programme “Horizon Europe” a accordé à la Tunisie des financements d’une valeur de 12 millions d’euros (environ 40 millions de dinars) pour la réalisation des projets de recherche et d’innovation au cours de la période allant de 2021 jusqu’au mois de juin 2024, a annoncé mercredi le directeur général, chargé de la gestion de ce programme au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Helmi Merdassi.

Merdassi a souligné, dans son intervention, au cours d’un colloque international consacré à la présentation des projets financés dans le cadre de ce programme, que les chercheurs et les structures de recherche ont bénéficié de ces financements pour la réalisation de projets dans les secteurs prioritaires tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, la santé et le développement des compétences.

Il a annoncé l’organisation prochainement d’une conférence avec la participation des jeunes promoteurs pour les encourager et les informer des avantages des financements dans le secteur de l’énergie.

Le responsable a ajouté que la Tunisie occupe le 8e rang dans le classement des pays ayant obtenu des financements dans le cadre du programme “Horizon Europe”.

“La Tunisie est le seul pays Africain et Arabe qui bénéficie du statut de partenaire associé au programme “Horizon Europe” et fait face à la concurrence de plusieurs pays en Europe à l’instar des pays des Balkans et d’autres pays hors de l’Europe tels que le Japon et le Canada” a-t-il affirmé.

Il a signalé que le programme “Horizon Europe” accorde la priorité au financement des secteurs de l’agriculture, des sciences spatiales, de l’énergie et des activités de la société civile et la gestion des municipalités.