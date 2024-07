Helmi Mardassi, directeur général de l’Unité de gestion des programmes européens par objectifs (UGPO – Horizon 2020) ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a révélé ces derniers jours que « le programme “Horizon Europe, ex. H2020″, financé par l’Union européenne, a accordé à la Tunisie des fonds d’un montant de 12 millions d’euros pour le lancement de projets de recherche et d’innovation en Tunisie , et ce pour la période 2021- 2024 ». Cette information est rapportée, le 4 juillet 2024, par l’agence de presse italienne Ansamed.

Helmi Merdassi, qui intervenait lors d’une conférence internationale consacrée aux programmes financés, a ajouté que « les chercheurs tunisiens ont bénéficié de ce financement pour réaliser des projets dans des secteurs prioritaires tels que l’agriculture, les énergies renouvelables, la santé et le renforcement des capacités ».

La Tunisie, seul pays africain et arabe à bénéficier du statut de partenaire associé au programme ‘Horizon Europe’

Le programme “Horizon Europe” donne la priorité au financement de projets dans les secteurs de l’agriculture, les activités scientifiques, spatiales, énergétiques et de la société civile, ainsi que la gestion des municipalités

D’après Helmi Merdassi, « la Tunisie, qui est le seul pays africain et arabe à bénéficier du statut de partenaire associé au programme ‘Horizon Europe’, occupe la huitième place dans la liste des pays ayant obtenu des fonds de ce programme ».

Et Merdassi d’ajouter : “la Tunisie est confrontée à la concurrence de plusieurs pays européens, comme les Balkans, et d’autres pays non européens comme le Japon et le Canada”.

Un partenariat tuniso-européen de grande qualité

Il faut reconnaître que le partenariat de la Tunisie en matière de recherche, particulièrement, avec le programme « Europe Horizon » est un partenariat stratégique de qualité.

L’adhésion, en 2015, de la Tunisie au programme de recherche scientifique et d’innovation “Horizon 2020” (ou H2020) en est une parfaite illustration. Ce programme, qui s’est étalé sur la période 2014-2020, a été relayé, pour l’étape (2021-2027) par un autre programme plus ambitieux, Horizon Europe.

Comme sa dénomination l’indique “Science avec et pour la société”, le H2020 pour lequel l’UE avait mobilisé « plus de 80 milliards d’euros » avait pour objectif majeur de mieux adapter la recherche scientifique aux besoins de la société.

La Tunisie a accédé au programme communautaire H2020 avec le statut de “pays associé“, ce qui lui a permis de jouir des mêmes droits qu’un Etat membre de l’Union européenne dans l’accès et la conception des programmes de recherche.

Evaluant l’association de la Tunisie à H2020, Marcus Cornaro, actuel ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a qualifié de «largement positif» le bilan de ce partenariat dans le cadre du H2020.

Par les chiffres, quelque 54 institutions tunisiennes ont levé des fonds avec H2020 des fonds de 12 Millions d’euros pour financer ou cofinancer 71 projets.

Il s’agit de contributions directes de l’UE, soit environ 68 subventions permettant des collaborations très pointues avec des centres de recherche européens.

Il ajouté que le taux d’acceptation des candidatures tunisiennes aux appels à projets, qui s’est situé à 16,5%, a dépassé la moyenne des Etats membres de l’UE.

Mieux, d’après Cornaro, les chercheurs universitaires tunisiens ont participé, en tant que coordinateurs principaux, dans neuf projets européens, ce qui démontre, a-t-il dit, le degré et la qualité de leur professionnalisme.

Satisfaction de part et d’autre

Au regard des résultats positifs enregistrés avec H2020, le Président de la république Kaïes Saïed a formellement exprimé son intérêt à s’associer au nouveau programme-cadre européen « Europe Horizon » pour lequel l’Union européen va mobiliser une enveloppe budgétaire de 95,5 milliards d’euros. C’était à l’occasion de la visite du chef de l’Etat, Kaïs Saïed, à Bruxelles, le 4 juin 2021.

La demande tunisienne a été acceptée officiellement fin mars 2022. Mariya Gabriel, commissaire chargée à l’époque de l’innovation, de la recherche, de la culture, de l’éducation et de la jeunesse, et Moncef Boukthir, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont signé l’accord d’association.

Mention spéciale pour l’allocution faite à cette occasion par la commissaire Gabriel. En voici un extrait : « Je souhaite la bienvenue à la Tunisie dans notre programme Horizon Europe. Les performances de la Tunisie dans le cadre d’Horizon 2020 ont été remarquables en augmentant constamment sa participation et en soutenant l’accélération des réformes nationales en matière de recherche et d’innovation ».

Loin de fouetter notre égo, Il y a là une reconnaissance internationale majeure de la qualité de nos chercheurs. Le gouvernement se doit de valoriser ce témoignage de grande facture.