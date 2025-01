Tunisie-Inde : Nouveaux projets de coopération scientifique et technologique annoncés

Les perspectives de coopération future entre la Tunisie et l’Inde ont été au centre des travaux de la cinquième réunion du comité mixte tuniso-indien pour la coopération scientifique et technologique tenue mercredi au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

A cette occasion, il a été convenu de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des sciences et des technologies en lançant un appel à projets pour financer des initiatives de recherche et de développement communes, lit-on dans un communiqué du ministère.

Ces projets incluront la participation de l’environnement économique et social et porteront sur des thématiques telles que les changements climatiques, l’innovation environnementale, la santé électronique (e-Health) et la technologie géospatiale. Des ateliers de travail conjoints seront organisés afin de créer un espace d’échange et de mise en réseau entre chercheurs des deux pays pour lancer des projets communs.

Lors de la réunion, les politiques et priorités scientifiques et technologiques des deux pays ont été présentées.

Les membres de la délégation indienne ont mis en avant le développement du secteur des technologies de l’information et de la communication, ainsi que des centres d’innovation technologique en Inde. Ils ont également présenté divers aspects du domaine géospatial et les caractéristiques des politiques indiennes, notamment l’importance du programme “Survey of India” et la politique relative aux drones.

De leur côté, les membres de la délégation tunisienne ont présenté les cadres bilatéraux et multilatéraux de coopération tuniso-indienne dans le domaine des sciences et technologies. Ils ont également évoqué la participation de la Tunisie au programme européen de recherche et d’innovation “Horizon Europe” et les mécanismes adoptés pour promouvoir la recherche scientifique en Tunisie.

Un accord de coopération scientifique et technologique entre la Tunisie et l’Inde avait été signé le 17 octobre 1995.