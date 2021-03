Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des décisions ministérielles dans le gouvernorat de Mahdia, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle a chargé son représentant, Rafik Ben Ameur, de coordonner les travaux de l’atelier regroupant les secteurs de la santé, du transport, de la jeunesse, du sport, de la culture, de l’éducation, des affaires religieuses et de l’enseignement professionnel.

Cette mesure intervient rappelle-t-on, suite à la visite d’une délégation gouvernementale dans le gouvernorat du 24 au 27 mars 2021.

Le ministère a décidé à cette occasion, le versement des primes allouées aux associations sportives dans le gouvernorat de Mahdia et le règlement des problématiques d’ordre foncier qui entravent le démarrage de certains projets, tel le projet de la salle omnisports de Réjiche, programmée depuis 2013 et celui du stade de Charbène.

Le département s’est, en outre, engagé à fournir la différence s’agissant du coup de réalisation du complexe sportif de Mahdia et du projet d’aménagement d’un stade municipal à Bradaa.

Concernant les projets sportifs et de la jeunesse, programmés dans le cadre du programme de promotion intégré, et en bute à des difficultés foncières, le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières s’est engagé à régler la situation foncière de ces différents projets.