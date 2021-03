Le ministère de la femme, de la famille et des personnes âgées a entamé la révision du cahier des charges relatif à la création et au fonctionnement des établissements de protection des personnes âgées en vigueur depuis 2001 afin d’adapter son contenu aux normes internationales et de promouvoir la qualité des prestations fournies à cette catégorie de personnes.

La directrice du département des personnes âgées au ministère de la Femme, Imen Bechikh, a indiqué dans une déclaration à la TAP que la révision du cahier des charges relatif à la création et au fonctionnement des établissements de protection des personnes âgées porte sur les dispositions relatives aux bâtiments et équipements.

“L’accueil des personnes âgées en chambre double et le renforcement du nombre des auxiliaires de vie au sein de ces établissements en prenant en considération l’intérêt de la personne âgée et sa sécurité physique et mentale, seront mentionnés explicitement dans le nouveau cahier des charges” a-t-elle précisé.

Elle a affirmé que ce cahier des charges vise à encourager l’investissement privé pour la création d’établissements de protection des personnes âgées en demi pension ou en pension complète, ajoutant que le ministère de la femme a présenté des propositions aux investisseurs concernés par la réalisation de ces établissements, dans le cadre du projet du code des personnes âgées qui verra le jour dans les meilleurs délais.

“Des dépassements ont été relevés dans un nombre d’établissements privés de protection des personnes âgées et des plaintes ont été déposées auprès du ministère pour mauvais traitement, violence et malnutrition.

Elle a souligné que les opérations de contrôle s’effectuent périodiquement dans les établissements des personnes âgées publics et privés.

Les visites d’inspection ont été renforcées durant la période de la pandémie a-t-elle dit, précisant que 101 cas de contamination par la Covid-19 ont été enregistrés chez les personnes âgées dont 51 cas dans 12 établissements publics et 50 cas dans 20 établissements privés, outre 8 décès dans les établissements publics et 4 décès dans les établissements privés.