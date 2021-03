Seize demandes de réalisation de projets de production d’électricité à partir des énergies renouvelables (ER) viennent d’être approuvés par le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, dans le cadre du quatrième round du régime des autorisations.

Il s’agit de six projets d’une capacité de 10 mégawatts (MW) et de 10 projets d’une capacité de 1 MW ayant obtenu l’accord préliminaire de la Commission technique de la production privée de l’électricité.

Ces projets seront soumis par la suite à une évaluation technique pour autoriser leur exécution, explique le ministère de l’Industrie dans un communiqué publié vendredi 26 mars. Ces 16 projets ont été sélectionnés sur 57 demandes soumises (40 dans la catégorie 1 MW et 17 dans la catégorie 10 MW), et ce en tenant compte des tarifs de vente proposés, a-t-on indiqué.

Tarifs…

En effet, les projets de la catégorie 10 MW proposent un tarif variant entre 114,9 à 121 millimes le kilowattheure (kWh), tandis que les projets de 1 MW ont été proposés à un tarif variant entre 176 et 186 millimes le kWh.

Les tarifs présentés ont enregistré une baisse respective de 8% et 10% pour les projets de 10 MW et de 1 MW par rapport au troisième round, a-t-on ajouté.

L’appel d’offres pour la réalisation de projets de production de l’électricité à partir des ER du quatrième round a été lancé, en septembre 2020, par le ministère de l’Industrie.

Déjà plus de 50 projets…

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du régime des autorisations relatif à la vente totale à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), conformément au décret gouvernemental numéro 1123 de l’année 2016, du 25 août 2016, fixant les conditions et les modalités de réalisation des projets de production et de vente d’électricité à partir des ER.

Le total des projets de production d’électricité à partir des ER qui ont eu le feu vert sous ce régime s’élève à 52 projets, selon l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME).

La Tunisie vise à travers sa stratégie de transition énergétique, à réduire de 30% la consommation d’énergie primaire et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité à 30% à l’horizon 2030.