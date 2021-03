Premier long-métrage tunisien nommé à la Cérémonie des Oscars (catégorie meilleur long-métrage international), le long métrage “L’Homme qui a vendu sa peau” de Kaouther Ben Hania fera sa première sortie mondiale dans les salles tunisiennes à partir du 31 mars.

Le film sortira aux Etats-Unis d’Amérique le 2 avril puis dans une vingtaine de pays dont la France, l’Allemagne, la Belgique et la Suède. Le film produit par CinéTéléfilms et TANIT productions sera distribué en Tunisie par HAKKA Distribution.

Du genre drame, le film qui réunit comme acteurs et actrices Yahya Mahayni, Monica Bellucci, Dea Liane, Koen de Bouw raconte l’histoire de Sam, jeune syrien sensible et impulsif, qui fuit son pays pour le Liban afin d’échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l’artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision s’est faite au prix de sa liberté.

Kaouther Ben Hania fait ses études en cinéma à Tunis (EDAC) et à Paris (la Fémis et la Sorbonne). Elle réalise plusieurs court-métrages dont “Peau de Colle” (2013), qui a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, en remportant plusieurs prix dont le Tanit d’Or aux JCC.

Son documentaire “Les Imams vont à l’école” a été dévoilé à IDFA 2010 et par la suite sélectionné dans plusieurs festivals prestigieux, comme Dubaï et Vancouver.

“Le Challat de Tunis”, son premier long-métrage, ouvre la section ACID du festival de Cannes en 2014 et connaît un succès international aussi bien en festivals, qu’en salles, où il sera distribué dans plus de 15 pays.

Son film “ZAINEB N’AIME PAS LA NEIGE” connait un succès dans les festivals internationaux comme en témoigne sa sélection au prestigieux festival de Locarno et les prix qui lui sont discernés comme le TANIT D’OR aux JCC 2016.

En 2017, son long métrage La Belle et la Meute est sélectionné dans la catégorie “Un certain regard” au Festival de Cannes 2017.

Son quatrième long-métrage “L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU” entame sa carrière internationale en sélection officielle à la 77 ème édition de la Mostra de Venise.