Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger s’est entretenu, mercredi 24 mars 2021, à l’occasion de la visite de travail qu’il effectue en République démocratique du Congo, avec Christophe Mboso N’kodia Pwanga, président de l’Assemblée nationale, et Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat.

Lors de ces entretiens, Jerandi s’est félicité des relations historiques unissant les deux pays depuis l’aube de l’indépendance, soulignant la contribution effective de la Tunisie à maintenir la paix et la stabilité à la République du Congo, indique un communiqué du département des Affaires étrangères.

Il a fait part de la détermination de la Tunisie à soutenir le Congo dans sa guerre contre le terrorisme et les groupes armés qui représentent une véritable menace pour le pays et la région.

Le ministre a mis en avant le rôle important que joue la Tunisie en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, affirmant l’engagement à défendre les causes africaines.

L’entretien a, également, été l’occasion d’exprimer la volonté de la Tunisie d’échanger les expériences et les expertises avec la République congolaise dans divers domaines des secteurs privé et public.

Les deux dirigeants congolais ont, à cette occasion, félicité le ministre des Affaires étrangères à l’occasion du lancement du premier satellite tunisien.

Ils ont fait part de la volonté du Congo de développer la coopération avec la Tunisie dans les domaines parlementaire, de gouvernance et des droits de l’Homme.

Plus tôt dans la journée, Jerandi a inauguré avec son homologue congolais Marie Tumba Nzeza, la troisième session du Forum économique tuniso-congolais, en présence du ministre congolais des Technologies de l’information et de la communication, du Conseiller présidentiel chargé de la digitalisation, du vice-président de la Fédération congolaise des entreprises et des directeurs d’établissements publics congolais.

Cinquante hommes d’affaires tunisiens de secteurs différents dont les technologies de communication, l’énergie, la santé et l’enseignement supérieur ont pris part à ce Forum.