Le ministère du Transport et de la Logistique annonce, mercredi 24 mars 2021, avoir appelé les entreprises et établissements sous tutelle (Transtu, SNTRI et toutes les sociétés régionales de transport) à mobiliser leurs bus pour assurer le transport des passagers vers toutes les destinations, vu la persistance du blocage du trafic ferroviaire en raison de la grève inopinée décrétée par la Fédération générale des chemins de fer, depuis le 23 mars 2021.

Le ministère a aussi appelé les entreprises sous sa tutelle à mobiliser tout le parc disponible et à assurer une bonne fréquence des dessertes pour satisfaire les besoins des passagers, surtout avec la reprise des cours après les vacances de printemps.

Pour rappel, une grève inopinée a paralysé le transport le trafic ferroviaire sur toutes les lignes depuis hier mardi 23 mars. La grève s’est poursuivie mercredi 24 mars 2021, en signe de protestation contre le non versement de la prime de fin d’année.

Le responsable de communication au sein de la SNCFT avait déclaré aux médias que la direction de la compagnie est en négociation avec les parties syndicales pour débloquer la situation.