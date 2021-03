“L’intensification des campagnes de vaccination contre le Covid-19 et la vaccination de 3 millions de personnes, avant la fin du mois de juin 2021 aideraient à la reprise de l’activité touristique “, estime le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Habib Ammar.

Le ministre a déclaré à TAP, à l’ouverture de la Conférence des commissaires régionaux de la Culture, le ministre par intérim du Tourisme et de la Culture, Habib Ammar, que l’évolution de l’indice d’immunité collective avant la fin de l’été permettrait de renforcer l’image de la Tunisie en tant que destination touristique sécurisée sur le plan sanitaire.

” ça pourrait contribuer à l’attraction des touristes, vu la forte concurrence entre les destinations touristiques mondiales”, a-t-il dit, faisant remarquer que le département du Tourisme se prépare pour la saison touristique 2021 et mettra l’accent sur le tourisme intérieur et les marchés traditionnels, notamment le marché algérien et le marché libyen en plus des marchés européens.

“La reprise de l’activité touristique demeure tributaire de l’évolution de la situation sanitaire en Tunisie et à l’étranger”, a-t-il encore déclaré, soulignant que le ministère prévoit des scénarios prenant en compte la prévention sanitaire et la facilitation de l’entrée des touristes dans le cadre des voyages organisés, et tout en respectant le protocole sanitaire.

Toujours d’après Ammar, le département du Tourisme travaille en étroite coordination avec la Commission nationale de lutte contre le coronavirus, qui effectue une évaluation périodique toutes les trois semaines, de l’évolution de la situation sanitaire.

Au sujet du ciel ouvert, Ammar a souligné que la Tunisie a préparé son dossier, qui est géré par le ministère du Transport et l’a soumis à l’Union européenne (UE).