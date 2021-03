L’Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnementale des produits (ANCSEP), organise jeudi 25 mars 2021 un webinaire de 10h à 13h afin de présenter les résultats de l’étude Nationale sur la consommation alimentaire des enfants en Tunisie.

Une étude représentative de la population infantile tunisienne qui a traité la nutrition et le comportement de l’enfant selon une approche systémique, indique un communiqué de l’ANCSEP rendu public.

Soucieuse de la santé de ces citoyens en particuliers les enfants, et en partenariat avec la quasi-totalité des intervenants nationaux concernés, l’ANCSEP s’est engagé dans la conception et la conduite de la présente étude et ce en vue d’un diagnostic précis de la situation des enfants Tunisiens à savoir l’entourage socio-économique de l’enfant, le comportement au quotidien de l’enfant tunisien et son profil alimentaire.

L’objectif est de remédier aux insuffisances identifiées et décider des mesures d’intervention et de sensibilisation à entreprendre, a encore rappelé la même source.