Le bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football (FTF) a décidé d’adresser une correspondance à l’Assemblée des Représentants du peuple, à la présidence du gouvernement et au ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle leur demandant de rédiger un texte juridique garantissant les droits des clubs aux recettes des paris sportifs et limitant l’exploitation temporaire de leur image marketing.

Selon la page officielle de la FTF, l’instance fédérale a également décidé d’adresser une correspondance à la Fédération internationale de football amateur (FIFA) lui demandant de promulguer une loi au niveau des structures sportives internationales appuyant l’initiative de la fédération tunisienne.

Ces décisions, précise la FTF, interviennent dans l’objectif de trouver de nouvelles ressources financières aux clubs et de garantir leurs droits à des parts des recettes des paris sportifs pour endiguer l’exploitation gratuite des clubs par les sociétés de promotion du sport locales et internationales .