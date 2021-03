La Tunisie a exprimé son adhésion à l’initiative annoncée, lundi 22 mars, par le Royaume d’Arabie saoudite visant à trouver une solution globale au Yémen sous les auspices des Nations Unies et ce “à travers le lancement de négociations sérieuses consacrant la réconciliation et préservant la sécurité de ce pays et son unité conformément aux résolutions internationales et sur la base de l’initiative du Golfe et son mécanisme de mise en œuvre”.

La Tunisie salue “un pas important” entrepris par l’Arabie saoudite pour “parvenir à une solution politique durable au Yémen”, lit-on dans un communiqué rendu public, mardi, par le ministère des Affaires étrangères.

Elle souligne dans le même contexte l’importance pour les Nations Unies et la communauté internationale et régionale de continuer leurs efforts pour mettre un terme à la détérioration des conditions de vie du peuple yéménite frère et de lui garantir l’acheminement des aides humanitaires et réaliser ses aspirations légitimes pour la stabilité et le développement.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane Al Saoud, avait indiqué lundi que son pays a proposé une nouvelle initiative de paix pour mettre un terme à la guerre au Yémen, incluant un cessez-le-feu “global”, et ce sous les auspices des Nations unies.