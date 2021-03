Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a été reçu, mardi 23 mars, par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel il a remis un message écrit du président de la République Kais Saied.

Dans ce message, Kais Saied invite son homologue congolais à participer au XVIIIe Sommet de la Francophonie qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2021 à Djerba.

Au cours de cette rencontre, Jerandi a informé le président congolais des préparatifs pour le Sommet de la Francophonie, affirmant la détermination de la Tunisie à faire réussir cet évènement, souligne un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Jerandi qui a entamé une visite de travail en République démocratique du Congo, lundi 22 mars courant, a transmis les salutations du président Kais Saied et ses félicitations au président congolais à l’occasion de son élection à la tête de l’Union africaine pour 2021.

Le ministre des Affaires étrangères a, à cette occasion, affirmé la volonté de la Tunisie de promouvoir les relations de coopération et d’amitié unissant les deux pays et de renforcer la coopération tuniso-congolaise dans tous les domaines notamment au niveau économique et des échanges bilatéraux.

Il a également souligné le souhait de la Tunisie de renforcer la coordination et la concertation avec la République démocratique du Congo sur les principales questions intéressant le continent africain, mettant l’accent sur la dimension africaine dans la politique étrangère de la Tunisie et la détermination du président Kais Saied à impulser la solidarité africaine et promouvoir l’action africaine commune afin de faire face aux défis sécuritaires et de développement dans le continent.

Pour sa part, le président congolais s’est félicité des relations privilégiées unissant les deux pays, faisant part de la volonté commune de promouvoir davantage la coopération bilatérale et multilatérale, notamment à l’occasion de la présidence par le Congo RDC de l’Union africaine cette année et l’adhésion de la Tunisie au Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021.

Par ailleurs, Jerandi a eu un entretien avec son homologue congolaise, Marie Ntumba Nezeza, portant sur les moyens de renforcer davantage la coopération bilatérale.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les deux ministres présideront ce mercredi la 3ème session du Forum économique tuniso-congolais qui se tiendra en présence de 52 participants tunisiens représentant 45 entreprises et établissements opérant dans différents secteurs porteurs tels les TIC, l’énergie, le bâtiment, la santé et l’enseignement supérieur.