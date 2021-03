L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la Chambre de commerce et d‘industrie du Qatar ont convenu d’organiser la prochaine réunion du conseil d’affaires mixte tuniso-qatari, à la fin du deuxième trimestre de l’année 2021, à Tunis.

Tenant mardi, une réunion d’affaires élargie, dans la capitale Qatarie Doha, les deux parties ont décidé de créer des sous-comités au sein de ce conseil, dont le statut sera actualisé. Ces sous-cotés opéreront notamment, dans le domaine de l’investissement, en vue de présenter leurs recommandations aux autorités concernées, selon le communiqué publié par l’organisation patronale tunisienne.

La réunion d’affaires élargie a eu lieu sous la présidence de Samir Majoul, président de l’UTICA et le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar, Cheikh Khalifa Bin Jassim Al-Thani, en présence notamment du ministre tunisien de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, Ali Kooli, également en visite de travail à Qatar, et de l’ambassadeur de Tunisie à Doha, Sami Saïdi.

A l’issue de cette rencontre, un mémorandum portant sur l’actualisation du statut du Conseil d’affaires mixte tuniso-qatari et le développement de sa mission a été signé par par le vice-Président de l’UTICA, Hamadi Kooli, et le 2ème vice-Président de la Chambre qatarie, Rashid Bin Hamad Al Athba.

Une délégation de l’UTICA, conduite par son président, est en visite à Qatar depuis dimanche 21 mars. Elle a notamment assisté au cours de sa visite qui se poursuivra jusqu’au 24, à la rencontre tenue lundi entre le ministre tunisien Ali Kooli et le ministre qatari de l’Industrie et du Commerce Ali Kawari, et sa rencontre avec l’investisseur qatari en industrie agroalimentaire Mohamed Badr Essada.

Par ailleurs, le Conseil d’affaire mixte, tuniso-qatari, créé entre l’UTICA et la Chambre de commerce et d’industrie du Qatar en 1996, vise à développer la coopération dans divers domaines, notamment en matière d’investissement, de transfert de la technologie, d’ appui aux secteurs industriels des deux pays.