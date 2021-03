Les projets communs entre la Tunisie et la Chine dans le domaine de la jeunesse et des sports ont été au centre d’une réunion, tenue lundi 22 mars, par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle par intérim, Sihem Ayadi, avec l’ambassadeur de Chine à Tunis, Zhang Jianguo.

Selon la page officielle du ministère, la séance a permis d’évoquer le projet du complexe sportif et culturel de la jeunesse de Ben Arous, réalisé dans le cadre d’un partenariat tuniso-chinois signé en 2016 et dont l’achèvement est prévu au mois de décembre 2021.

Les deux parties ont également évoqué le projet du stade de football dans la région et programmé une visite très prochainement pour l’inauguration du nouvel espace.

L’ambassadeur de Chine a, par ailleurs, affirmé la détermination de son pays à renforcer davantage la coopération bilatérale entre la Tunisie et la Chine, non seulement au niveau de l’infrastructure mais aussi au niveau des équipements et de l’organisation de manifestations de jeunesse et de sport.

Il a également annoncé que son pays est prêt à soutenir les efforts tunisiens dans la lutte contre le Covid-19, en fournissant le vaccin aux sportifs qualifiés pour les jeux olympiques de Tokyo 2021, prévus cet été.