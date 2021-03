Les relations tuniso-algériennes sur les plans économique et commercial sont en deçà des potentialités qui existent entre les deux pays et des aspirations des opérateurs économiques tunisiens et algériens, estime le ministre algérien du Commerce, Kamel Rezig.

S’exprimant, lors d’une rencontre en ligne avec son homologue tunisien, Mohamed Boussaid, il a ajouté que ces relations ne sont pas à la hauteur de la volonté politique des présidents de la République des deux pays.

Il a, à cet égard, appelé à réactiver le conseil des affaires tuniso-algérien qui revêt, selon lui, une importance capitale dans le rapprochement des hommes d’affaires des deux pays.

De son côté, Mohamed Boussaid a mis l’accent sur la nécessité de développer les zones frontalières et d’y créer des projets conjoints permettant de diversifier les activités économiques.

Les deux ministres ont été unanimes à souligner l’impératif de renforcer et diversifier les investissements entre les deux pays, de manière à instaurer une coopération économique bilatérale stratégique.