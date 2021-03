Le président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT), Tarek Cherif a fait savoir, vendredi, à Sousse que son organisation annoncera le 7 avril 2021, la création du groupement professionnel des énergies renouvelables, dans le cadre de son appui au secteur et au plan gouvernemental visant à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 30% à l’horizon 2030.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une rencontre sur les énergies renouvelables organisée par la CONECT à Sousse, Cherif a affirmé l’attachement de son organisation à appuyer les investissements dans les énergies renouvelables, invitant les investisseurs à favoriser ce genre d’investissements et à bénéficier des incitations prévues par l’Etat dans ce domaine.

Pour sa part, l’expert en énergie, Ezzeddine Khalfallah a rappelé que “la stratégie nationale de diversification des ressources énergétiques vise, entre autres, à augmenter la part de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables à 30% à l’horizon 2030, soit l’équivalent de 3800 mégawatts “.

Et d’expliquer que ” cet objectif est réalisable en produisant 1700 mégawatts à partir de l’énergie éolienne, plus de 1500 mégawatts à partir de l’énergie solaire et environ 100 mégawatts à partir de la valorisation des déchets “.

Il a invité les investisseurs privés à profiter du régime des producteurs indépendants prévu dans le cadre de Loi n°2015-12 du 11 Mai 2015 relative à la production d’électricité à partir des énergies renouvelables.

L’expert a aussi, évoqué les obstacles que rencontrent les investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables, notamment la réticence des banques à financer ce genre de projets.

Les participants à la rencontre ont visité le projet de ” Chams Enfidha ” ou ” Soleil d’Enfidha ” qui constitue la première centrale solaire résultant d’un partenariat public-privé dans le cadre du régime des autorisations. Cette centrale comporte 3 mille panneaux solaires installés sur deux hectares, d’un coût de l’ordre de 3,3 millions de dinars. Elle fournira une production de l’ordre de 1,6 million kilowatts d’électricité par an, soit 350 tonnes d’économie de gaz par an.