Un accord de partenariat a été signé entre la municipalité de Sbikha et l’organisation “I watch”, portant sur la consolidation des efforts de la municipalité en matière de consécration de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le renforcement de la transparence et l’amélioration de la bonne gestion des ressources et dépenses publiques.

A cet occasion, le maire de Sbikha, Tarek Hamdi, a indiqué que cet accord, d’une durée de deux ans, vise essentiellement à mettre en place une approche participative entre la municipalité et la société civile ainsi qu’à instaurer les bases de la bonne gouvernance et de la transparence en particulier lors de la préparation des appels d’offres et cahiers de charge liés aux marchés publics.

L’organisation I watch s’engage de son coté à assurer la conception du site web de la municipalité de Sbikha et à organiser des sessions de formation en matière de bonne gouvernance, l’accès à l’information et la lutte contre la corruption.

A noter que cet accord intervient dans le cadre du projet de l’organisation I watch, visant à consolider les fondements de la gouvernance locale et l’accès à l’information dans toutes les municipalités du pays.