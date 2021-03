La sélection tunisienne handisports a décroché 13 médailles (5 or, 4 argent et 4 bronze), au terme de la première journée du Grand prix de Tunis 2021 de para-athlétisme, disputée à Radès.

Le recordman du monde Walid Ktila a offert ses deux premières médailles d’or à la Tunisie dans la catégorie (T34), dans les épreuves des 100 et 400m en chaise roulante. Les autres médailles d’or ont été décrochées par Nada Béhi (400m, T37), Ahmed Ben Mosbeh au lancer du poids (F37/38) et Yassine Guennichi au lancer de poids (F36).

Les médailles d’argent ont été remportées par Mohamed Farhat Chida (T38) au 400m, Mohamed Nidha Khelifi (T54) au 100m, Faouzi Rzig (F33/34) au lancer du javelot et Mariem Soudani (F44/46) au lancer du disque.

Quant au bronze, quatre athlètes tunisiens se ont distingués. Il s’agit de Abdelmalek Trichi (T12) au 5000m, Maroua Brahmi (F32) et Abdennacer Feidi (F32) au lancer du poids et Mohamed Farhat Chida (T38) au saut en longueur.

Au terme de la journée, la Tunisie s’est classée 2e tableau des médailles derrière l’Algérie (6 or, 2 argent et 2 bronze) et devant la Colombie (4 or, 4 argent).

Pour rappel, le coup d’envoi de la 14e édition du meeting international de Tunis, comptant pour le Grand Prix des championnats du monde de para-athlétisme IAAF, et qualificatif pour les prochains Jeux Paralympiques de Tokyo, a été donné ce jeudi, au stade d’athlétisme de Radès (20 km de Tunis).

600 athlètes ,venus de 64 pays ,participent au Grand prix de Tunis 2021 de para-athlétisme qui se poursuivra jusqu’au 20 mars courant.

Voici la liste des médaillés tunisiens au terme de la première journée:

Walid Ktila (T34) 800: or

Walid Ktila (T34) 100: or

Nada Béhi (400m, T37) : or

Ahmed Ben Mosbeh (F37/38) lancé du poids: or

Yassine Guennichi au poids (F36): or

Mohamed Farhat Chida (T38) 400m: argent

Mohamed Nidha Khelifi (T54) 100m: argent

Mariem Soudani (F44/46) au disque: argent

Faouzi Rzig (F33/34) au javelot : argent

Abdelmalek Trichi (T12) 5000m: bronze

Maroua Brahmi (F32) lancé du poids: bronze

Mohamed Farhat Chida (T38) saut en longueur: bronze

Abdennacer Feidi (F32) lancé du poids: bronze