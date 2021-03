Le président de la République, Kaïs Saïed, effectue, mercredi 17 mars 2021, une visite officielle en Libye qui s’inscrit, selon un communiqué de la présidence, dans le cadre du soutien de la Tunisie au processus démocratique dans ce pays frère et de la volonté d’établir de nouvelles traditions de coordination et de concertation entre les dirigeants des deux pays.

Cette visite représente une occasion de concevoir de nouvelles visions qui consolideront le processus de coopération distinguée existant entre la Tunisie et la Libye et jetteront les fondements réels d’une solidarité globale répondant aux aspirations légitimes des deux peuples frères pour la stabilité et le développement, souligne le communiqué de la présidence de la République.

Cité par l’agence TAP, Walid Hajjem, chargé du suivi des dossiers arabes et africains au cabinet présidentiel, a indiqué que la visite du chef de l’Etat en Libye est “une visite politique par excellence”, affirmant qu’elle reflète une volonté d’établir de nouvelles visions de la coopération entre les deux pays.

Expériences et compétences tunisiennes…

Cette visite met également l’accent sur la détermination de la Tunisie à mettre à la disposition des autorités libyennes son expérience et ses compétences, a-t-il ajouté.

Hajjem a fait savoir que le président Saïed aura lors de cette visite deux rencontres, respectivement avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Manfi, et le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeibah. Une conférence de presse conjointe se tiendra après ces deux rencontres, a-t-il précisé.

Ouf de soulagement à Tunis

Le chef de l’Etat sera accompagné par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Cette visite représente la première visite d’un chef d’Etat en Libye après l’élection des membres de la nouvelle autorité exécutive en Libye, lors du Forum de dialogue politique libyen tenu à Genève du 1er au 5 février dernier. Les membres ont officiellement pris leur fonction mardi, après avoir obtenu la confiance du parlement le 10 mars et prêté serment hier lundi.

Mercredi dernier, le chef de l’Etat avait félicité, lors d’un entretien téléphonique, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Manfi, lui faisant part de sa conviction quant à la capacité des libyens à consolider les fondements de la paix et de la stabilité et à couronner la phase transitoire par la mise en place d’institutions durables.

Félicitant également le nouveau chef du gouvernement, Abdelhamid Dbeibah, après l’obtention de la confiance du parlement, Kais Saied a souligné que le pas franchi par le peuple libyen balisera la voie à d’autres étapes. Saïed a également fait part de sa volonté d’ouvrir des perspectives de coopération bilatérale dans tous les domaines.

La Tunisie avait salué le 5 février écoulé l’élection des membres de la nouvelle autorité exécutive en Libye, considérant que cette étape était positive et représentait un événement historique marquant la fin des divisions et une sortie de la crise qui a secoué ce pays une décennie durant.

La Tunisie avait abrité du 9 au 17 novembre 2020 les travaux de la première réunion du Forum de dialogue politique inter-libyen. Les recommandations de cette réunion ont eu un impact positif sur l’avancement du processus de résolution politique de la crise libyenne.

Sur le plan économique, la Tunisie et la Libye tablent sur la relance des échanges économiques et commerciaux. A cet effet, la troisième édition du Forum économique tuniso-libyen a eu lieu le 11 mars à Sfax, à l’initiative du TABC.