Le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a annoncé sur sa page facebook la nomination du film l’Homme qui a vendu sa peau” de Kaouther Ben Hania aux oscars 2021 dans la catégorie du meilleur film international. Cette annonce intervient après que l’Académie des arts et des sciences du cinéma ait dévoilé les listes des films nommés de 93 pays dans les différentes catégories pour les prochains Oscars 2021 dont la cérémonie aura lieu le 25 Avril 2021.

Retenu dans une première étape dans la short list, le film tunisien “L’Homme qui a vendu sa peau”, sera le seul film arabe en lice aux cotés de quatre autres films ” Another Round” (Danemark), “Better Days” (Hong Kong), ” Collective” (Roumanie) et ” Quo Vida, Aida” (Bosnie Herzégovine).

“The Man Who Sold His Skin” est un film multinational sorti en 2020 ?

Il a été présenté dans la section Orizzonti de la Mostra de Venise en 2020 puis au Festivla international du film indépendant de Bordeaux. Le 15 mars 2021, le film est retenu parmi les cinq nominés pour l’Oscar du meilleur film international et sera ainsi le premier film tunisien à concourir dans cette catégorie.

Le film a été présenté en première tunisienne dans le cadre des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2020. Il raconte l’histoire de Sam Ali, jeune syrien sensible et impulsif, qui fuit son pays pour le Liban afin d’échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l’artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision s’est faite au prix de sa liberté.