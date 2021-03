Le centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) a annoncé aujourd’hui lors d’une séminaire, la publication d’un guide sur l’accueil des femmes victimes de violence destiné aux forces de sécurité intérieure qui a pour but d’instaurer de nouvelles pratiques sécuritaires en matière d’accueil et d’accompagnement des femmes et des jeunes filles victimes de violence et de promouvoir les mécanismes de prise en charge.

Ce guide qui a été élaboré par le CREDIF et le réseau euro-méditerranéen des droits et la Fondation Friedrich Ebert s’adresse essentiellement aux forces de sécurité et à tous les intervenants en matière de lutte contre les violence faite aux femmes afin d’instaurer de bonnes pratiques en matière de prise en charge des victimes.

A cette occasion, la directrice générale du CREDIF, Najla Allani, a indiqué que ce guide s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l’article 39 de la loi numéro 58 qui dispose que “les personnes chargées de la protection des femme victimes de violence doivent répondre immédiatement à toute demande d’assistance ou protection y compris les agents de la police judiciaire”.

“Ce guide comprend toutes les informations nécessaires aux sécuritaires permettant de garantir le respect du principe de la non discrimination entre les deux sexes, de ne pas exercer des pressions sur les femmes victimes de violence pour retirer la plainte et de leur permettre de bénéficier des mesures d’hébergement, a-t-elle précisé.

De son côté, la ministre de la Femme, de la Famille et des Séniors, Imene Zahouani Houimel, a souligné que son département s’emploie à promouvoir les mesures de prise en charge et d’accompagnement des femmes victimes de violence, en témoigne, la signature d’une circulaire conjointement avec le ministère de la justice portant sur le recours à l’aide judiciaire d’office et l’information juridique et sur l’accélération et la vulgarisation de ces mesures.