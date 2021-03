Les relations de coopération entre la Tunisie et la Ligue des Etats arabes et le développement de l’action arabe commune, ont été au centre de l’entretien qu’a eu, jeudi, au Caire, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi avec le Le secrétaire général de la Ligue, Ahmed Abou Al Ghaith.

Au cours de l’entretien qui a eu lieu en marge de la 155e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, Jerandi s’est félicité de l’ambiance propice aux échanges en particulier durant la réunion de concertation qui a porté sur les questions majeures dans la région arabe.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a abordé au cours de la rencontre la situation en Libye et les moyens de lui apporter le soutien nécessaire en cette étape critique qui commande aux pays du voisinage, en particulier la Tunisie, l’Egypte et l’Algérie de contribuer à la réussite de la phase de transition dans ce pays.

Pour sa part, Ahmed Abou Al Ghaith a salué le soutien dont il a bénéficié auprès du président kais Saied à l’occasion du renouvellement de la confiance en sa personne et sa reconduction à la tête du secrétariat général de la Ligue.

Il a mis en exergue également la politique de soutien du président de la République à l’action arabe commune à travers le traitement efficace des dossiers arabes et internationaux dans le cadre du mandat de la Tunisie au Conseil de sécurité et sa présidence tournante du Conseil pendant le mois de janvier 2021.

Ahmed Abou Al Ghaith a salué, dans ce sens, le rôle joué par la Tunisie dans la défense des questions arabes et l’importance accordée aux préoccupations de la région durant son mandat au Conseil de sécurité.

Jerandi a félicité Ahmed Abou Al Ghaith qui a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire général de la Ligue arabe, affirmant la disposition de la Tunisie à tout mettre en œuvre pour promouvoir les relations de coopération avec l’organisation et renforcer la coordination continue sur les principales questions.