Le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines a annoncé, mercredi, la nomination de Hazem Yahyaoui au poste de Président directeur général (PDG) de la Société Italo-tunisienne d’Exploitation Pétrolière (SITP).

Yahyaoui a occupé les postes de PDG de la Compagnie des Transports par Pipe-lines au Sahara (TRAPSA), depuis juillet 2020 et de DG des hydrocarbures au ministère de l’Industrie et des petites et moyennes entreprises en 2019, a précisé le département de l’Industrie, dans un communiqué.