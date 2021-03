La contribution de la Méditerranée à la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) demeure insuffisante. Ces émissions qui ont atteint leur pic en 2005 sont toujours élevées, à cause, notamment, de l’évolution démographique, selon le rapport sur l’état de l’Environnement et du Développement en Méditerranée 2020, paru en février.

Selon les estimations, les émissions dans la région méditerranéenne représentent 5% du total des émissions mondiales. La moyenne par habitant est de l’ordre de 4 tonnes, avec de grandes disparités entre les pays de la région (allant de 0,5 à 10 tonnes par habitant).

Les pays méditerranéens qui sont à l’origine des émissions de CO2 les plus élevées (plus de 100 kilotonnes en 2014) sont la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, la Grèce et l’Algérie (par ordre décroissant). Mais certains de ces pays ont vu leurs émissions baisser à l’instar de la France, l’Italie, le Chypre, la Croatie, la Grèce et la Slovenie.