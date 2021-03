La Tunisie est appelée à changer radicalement ses stratégies en matière de développement durable, de manière à intégrer tous les aspects relatifs à l’environnement dans ses planifications, c’est ce qui ressort d’une conférence portant sur les conclusions et recommandations du Rapport sur l’état de l’environnement et du développement en Méditerranée 2020 et leur déclinaison dans le contexte tunisien.

Cette rencontre tenue en visioconférence le 16 février dernier à l’initiative, du plan bleu, a permis notamment, de mettre en relief les enjeux majeurs auxquels la Tunisie doit faire face notamment ceux relatifs à la dégradation des écosystèmes, la pollution persistante de l’environnement et la montée des revendications socioéconomiques, et ce à la lumière du processus de décentralisation en cours.

Pour concrétiser le changement radical dans les stratégies de développement durable, deux opportunités s’offrent aux décideurs, selon Wafa Sahli, consultante en développement. Il s’agit de la révision de la stratégie de développement lancée depuis peu et dont l’appel d’offres pour le choix du bureau d’études qui s’en chargera est en cours et la préparation du prochain plan quinquennal de développement.