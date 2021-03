A l’occasion de la journée mondiale du recyclage célébrée le 18 mars de chaque année, le collectif Zéro Déchet Tunisie lancera une campagne nationale baptisée ” Tunisie sans déchets “.

Cette Campagne nationale vise ” à stopper la dégradation continue de l’espace public, qui constitue non seulement un désastre environnemental, mais affecte également les secteurs vitaux comme la santé, l’agriculture, la pêche et le tourisme “, explique le collectif dans un communiqué.

Il s’agit, à travers cette campagne, de promouvoir une approche intégrée et durable de gestion des déchets en Tunisie.

Une meilleure gestion des déchets, indique la même source, permettra d’ouvrir la porte à de nouveaux débouchés, et contribuera à la création de nombreux projets de tris et de valorisations des déchets à travers notamment le compostage, le recyclage, la production d’énergie verte et de biocarburant.

Elle permettra également d’encourager la création d’emplois locaux durables, dans le cadre d’une économie circulaire, régionale et nationale et de offrira la possibilité de créer des activités éco-responsables, dans le cadre du développement d’un tourisme écologique et culturel, dans toutes les régions du pays.

Sur le plan environnemental, l’objectif de cette campagne nationale est d’inciter les citoyens, les administrations, les entreprises publiques et privées, et surtout des industries à adopter un comportement responsable qui soit respectueux de l’environnement.

Fraîchement créé, le Collectif Zéro Déchet Tunisie est un ensemble de citoyens, de scientifiques, de personnalités publiques, d’associations et de startups, qui militent pour la préservation de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie, à travers la promotion du concept Zéro Déchet en Tunisie, et une meilleure gestion des ressources.

Il défend la règle des 5R, qui consiste à refuser les produits à usage unique et privilégier les achats sans déchet ; réduire la consommation de biens à forte demande énergétique ou polluants ; réutiliser et réparer tout ce qui peut l’être ; rendre à la Terre, c’est-à-dire, composter tous les déchets organiques ; et recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé.

La Tunisie demeure le 4e consommateur de produits en plastique par habitant dans la région méditerranée, selon un rapport du Fonds mondial pour la Nature (WWF) intitulé ” stoppons le torrent de plastique ” et publié en 2019.

Selon ce rapport, l’économie tunisienne perd environ 20 millions de dollars par an en raison de la pollution plastique. Ces déchets affectent surtout les secteurs du tourisme, la navigation et la pêche. La Tunisie livre 0.08 MT (millions de tonnes) de déchets plastiques dans la nature, soit 20% de la totalité des déchets plastiques jetés dans la nature en Méditerranée.