Le 2e centre technologique du programme ” Elife ” a été inauguré, samedi, à Béja, par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Lancé à l’initiative de la Fondation Tunisie pour le développement et financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union européenne (UE), le programme ” Elife ” vise à construire 10 centres technologiques dédiés à la jeunesse tunisienne dans les dix régions les plus marginalisées et défavorisées de l’intérieur de la Tunisie (Siliana, Béja, le Kef, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur ; Gabes et Médenine).

Ces centres auront entre autre pour vocation de mettre à niveau les jeunes diplômés dans les spécialités des TIC afin d’augmenter leur chance d’insertion professionnelle et ce grâce à un programme de formation.

Lors de la cérémonie d’inauguration, Mechichi a souligné que la création de ce centre s’inscrit dans le droit fil d’un plan national visant à mettre en avant les jeunes compétences tunisiennes dans le domaine technologique et de développer l’économie du savoir. L’objectif étant de promouvoir l’employabilité des jeunes diplômés du supérieur.

Il a fait savoir que des contrats ont été conclus avec 150 entreprises afin d’assurer la réussite de ce projet, assurant que son gouvernement œuvrera à appuyer ces centres et à généraliser cette expérience à toutes les régions.

De son côté, le ministre des Technologies de la communication a appelé les jeunes de Béja à saisir cette opportunité, estimant que le centre ” Elife ” de Siliana a réussi à attirer plusieurs entreprises vers la région.

L’Ambassadeur de l’UE en Tunisie, Marcus Cornaro a, pour sa part, indiqué que les premiers indicateurs et résultats de ce programme sont très ” prometteurs “.

Lancé en décembre 2020, avec une capacité d’accueil de 200 jeunes, le centre ” Elife ” de Béja est le deuxième du genre, après celui de Siliana qui a ouvert ses portes en 2019.

Le programme ” Elife ” ambitionne de créer 25 mille emplois en faveur des diplômés des différents Instituts supérieurs d’études technologiques (ISET) entre 2018 et 2023.