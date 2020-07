Un partenariat a été lancé, le 7 juillet entre l’Union européenne, Expertise France et la Fondation Tunisie pour le développement, afin de mettre en œuvre le projet Elife dont l’objectif est de mettre en place 10 hubs de technologie, de formation et de culture dans 10 des régions les plus marginalisées et défavorisées de l’intérieur de la Tunisie.

Subventionné à hauteur de 1,6 million d’euros (l’équivalent de 5 millions de dinars) par l’UE et Expertise France, ce projet entend mettre à niveau les jeunes diplômés afin de faciliter l’insertion professionnelle et de réduire cette inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail en termes de compétences, notamment dans le secteur des TIC, indique un communiqué publié mercredi, par l’Union européenne.

Ce dispositif qui repose sur un programme de certification agréé par la Conférence des grandes écoles permettra d’accueillir à terme 5000 apprenants par an, diplômés des ISET ou équivalent dans des secteurs TIC, et d’incuber 80 jeunes porteurs d’idées de projets.

Cet appui s’inscrit dans le cadre du projet Innov’i – EU4Innovation, projet d’appui à l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France.Ce projet vise à accompagner le renforcement, la structuration et la pérennisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisien, à même d’impulser l’emploi et l’activité économique notamment dans les gouvernorats de l’intérieur.