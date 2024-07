Nouvelle Alliance entre la Fondation Tunisie pour le Développement et la CCITF

Une convention de partenariat a été signée, vendredi, à Tunis entre la Fondation Tunisie pour le Développement et la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-française (CCITF) dans l’objectif de mutualiser leurs actions afin d’appuyer le développement des programmes ELIFE et The DOT promus par la Fondation.

Initié et mis en œuvre par la Fondation Tunisie pour le Développement, en partenariat avec l’université ESPRIT, le projet “ELIFE” a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle dans les métiers du numérique des jeunes diplômés des gouvernorats de l’intérieur. Il leur propose un parcours de formation innovant dans quatre spécialités (Développement logiciel; Business Intelligence; Informatique embarquée et Community Management).

Depuis l’ouverture du premier centre ELIFE à Siliana, le 24 juin 2019, plus de 45000 personnes ont pu profiter des différents formations initiées par la Fondation notamment dans les métiers du numériques, l’industrie, l’accompagnement à l’entrepreneuriat ou en matière d’accès à des manifestations culturelles et des challenges scientifiques.

“The Dot” est le premier hub d’innovation digitale en Tunisie. C’est le fruit d’un partenariat public-privé porté par le ministère des Technologies de la Communication et soutenu par le programme INNOV’I de l’Union Européenne, piloté par Expertise France, la GIZ et la Fondation Tunisie pour le Développement. Depuis son lancement en 2021, plus de 400 startups (dont 30% régionales) ont bénéficié des différents programmes initiés en s’appuyant sur un réseau de 50 partenaires incluant 6 partenaires institutionnels et 18 internationaux.

Le partenariat entre les deux structures s’articulera autour de 3 axes. Il s’agit en premier lieu de la mise en place de modules de formations destinées aux jeunes à la recherche d’emploi et des jeunes dont la carrière est menacée afin de pourvoir aux besoins des entreprises partenaires adhérentes à la CCITF en ressources humaines qualifiées. Le deuxième axe c’est l’innovation ouverte (open Innovation) via la mise en relation des entreprises partenaires adhérentes à la CCITF et l’écosystème entrepreneurial de la Fondation afin de favoriser des synergies mutuelles. Le troisième axe couvre le mentorat grâce à l’appui aux programmes d’entrepreneuriat de la Fondation (y compris The DOT) en expertise pour assurer le mentoring et le coaching des entrepreneurs incubés à ELIFE et The DOT.

Le partenariat entre la Fondation Tunisie pour le Développement et la CCITF s’appuiera sur un réseau de plus de 2000 adhérents.

La Chambre de commerce et d’industrie Tuniso-française est une association de droit tunisien, dont la mission principale consiste en la promotion de la coopération économique entre la Tunisie et la France à travers la création de liaisons entre les communautés d’affaires entre les deux pays.

La Fondation Tunisie pour le Développement est une organisation à but non lucratif, a pour but de promouvoir et d’accompagner le développement économique et social de la Tunisie, par des actions directes ou en partenariat. Elle engage des opérations à l’effet de favoriser l’emploi des jeunes des régions intérieures à la recherche d’emploi, à assurer l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à promouvoir la santé et la culture.