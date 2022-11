Tunisie Telecom, qui place l’entrepreneuriat comme un axe majeur de sa responsabilité sociétale, renforce sa collaboration avec la Fondation Tunisie pour le développement (FTD) à travers le lancement du centre technologique « ELIFE » dans la région Erriadh à Djerba.

Partenaire de longue date du programme Elife, Tunisie Telecom offre gratuitement l’internet aux centres Elife pour permettre à des milliers de jeunes diplômés chômeurs de bénéficier des programmes de formation et d’entrepreneuriat pour leur garantir des opportunités d’emploi.

Ce quatrième centre établi à Djerba, après ceux du Kef, de Siliana et de Béja, pourra, à terme, impacter plus d’un millier de jeunes par an grâce à un catalogue de programmes riches visant à augmenter l’employabilité, inculquer la culture entrepreneuriale et disséminer la culture auprès des jeunes de la région de Djerba-Médenine.

Le président directeur général de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, a pris part à la cérémonie d’inauguration de ce centre, qui s’est déroulée en marge des travaux du XVIIIème Sommet de la Francophonie tenu les 19 et 20 novembre 2022 sur l’île de Djerba.