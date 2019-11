“Convertir 5000 diplômés chômeurs en employés potentiels, chaque année, en augmentant leur chance d’insertion professionnelle et en comblant le gap entre leur formation académique et les besoins des entreprises, est la solution que propose l’initiative Elife, contre la fuite des cerveaux” a indiqué, mercredi, le président de la Fondation Tunisie pour le Développement (FTD), Badreddine Ouali.

Intervenant à une rencontre-Débat sur le thème : “Elife : une solution contre l’exode des cerveaux tunisiens”, organisée, à Tunis, par la CTFCI et la FTD, il a précisé qu’Elife en “ciblant essentiellement, les diplômés des Instituts supérieurs des Etudes technologiques (ISET), ambitionne de réduire les inégalités régionales et de mettre au profit des entreprises, une richesse colossale qui demeure inexploitée. 23 mille diplômés sortent tous les ans des ISETs et passent en moyenne 4 à 5 années au chômage, faute d’initiatives qui pourraient adapter leurs compétences aux besoins du marché” .

L’initiative ELIFE a été lancée, il y a deux ans et demi, par la FTD et cofinancée par l’AFD. Elle vise à construire 10 centres technologiques dans dix régions de l’intérieur du pays (Siliana, Béja, Le Kef, Jendouba, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Tozeur, Gabes et Médenine).

Ces centres auront pour vocation de mettre à niveau les jeunes diplômés des ISETs, grâce à un programme de formation de 180 heures ( Langue et la communication ; Préparation aux métiers du numérique).

La formation, qui dure 6 mois, est prodiguée par des établissements partenaires de la fondation. Elle est suivie par une période d’apprentissage de 6 mois, visant à mettre en pratique l’enseignement reçu grâce à des partenariats avec des entreprises du secteur IT installées en Tunisie. Un certificat de qualification et de compétence agréé par la Conférence des Grandes Ecoles est délivré au bout de cette formation.

La capacité d’accueil de chaque centre est de 500 apprenants/an. A l’horizon de 2022, lorsque les 10 centres seront opérationnels, 5000 apprenants seront formés chaque année.

Le premier centre de Siliana est opérationnel depuis fin juin 2019 et a déjà accueilli 250 jeunes diplômés. Un deuxième centre ouvrira avant la fin de 2019 à Béja. Le projet prévoit également, l’ouverture de nouveaux centres en 2020 au Kef, Jendouba et Sidi Bouzid ; en 2021, à Kairouan et Gafsa et en 2022 à Tozeur Médenine et Gabès.

De son côté, Christian Jannot, directeur des opérations à SAGEMCOM Tunisie, partenaire d’Elife, a évoqué les vagues de départs massifs des diplômés vers l’étranger, assurant que son entreprise a perdu en 3 ans, près de 450 employés.

Il a espéré “qu’une telle initiative puisse redonner espoir aux jeunes, adapter leurs formations aux besoins des entreprises et donner à ces dernières l’assurance que leurs employés ne vont pas les quitter durant quatre années au moins”.