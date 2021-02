La crise sanitaire exceptionnelle exige une action arabe commune exceptionnelle pour faire face aux difficultés qui en découlent dans nos pays, plaide le 2e vice-président du Parlement tunisien, Tarek Fetiti.

S’exprimant par webinaire à l’occasion de la 27e session du Comité exécutif de l’Union interparlementaire arabe, jeudi 25 février 2021, Fetiti a mis l’accent sur la nécessité de renforcer le dialogue interparlementaire et de redoubler d’efforts afin d’identifier des solutions communes, indique un communiqué du Parlement.

” L’Assemblée des représentants du peuple suit de près la situation dans plusieurs pays arabes et espère que nos frères parviendront à les surmonter en faisant preuve d’unité nationale pour réaliser la stabilité, le développement et la reconstruction “, a-t-il dit.

En outre, la cause palestinienne demeure l’une de nos principales priorités, ajoute-t-il. Les Palestiniens affrontent aujourd’hui plusieurs difficultés et ont besoin d’être soutenus.

Fetiti (Bloc de la Réforme) a par ailleurs mis en exergue l’importance d’associer la femme et la jeunesse à la prise de décision et aux initiatives visant à résoudre les problèmes économiques et sociaux et d’impulser le progrès.

Il a expliqué que le développement du système éducatif, de la recherche scientifique et des secteurs médicaux et sociaux ainsi que la création sans délai du marché arabe commun seront les principaux vecteurs permettant d’accomplir l’intégration et la complémentarité économique et d’améliorer la compétitivité face aux groupements économiques régionaux et internationaux.