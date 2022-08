Voilà une situation qui risque de causer un dommage collatéral à plusieurs milliers de kilomètres de là : en Tunisie, qui prépare la TICAD 8.

Kazuhiro Tateda, professeur à l’université Toho et conseiller du gouvernement japonais sur le coronavirus, ne va pas par quatre chemins : « Nous sommes en pleine septième vague, avec une explosion des cas au niveau national. Si la tendance ne s’inverse pas dans les deux semaines, les hôpitaux seront débordés et les activités économiques perturbées. Il faudra se résoudre à de sévères restrictions de déplacements ». C’est le constat inquiétant qu’il a dressé, vendredi 29 juillet 2022, sur la chaîne publique NHK, rapporte le site lemonde.fr.

Il conseille au « respect des règles de distanciation, d’aération ou encore de port du masque », mais le gouvernement « veut endiguer la propagation du virus sans nuire aux activités économiques et sociales ».

Côté chiffres, 221 442 cas positifs ont été enregistrés pour la seule journée du 29 juillet 2022, contre 195 097 une semaine auparavant. Pour sa part, le nombre de patients gravement atteints est passé à 376 contre 100 le 14 juillet, selon Le Monde.

« La septième vague, dont le pic pourrait intervenir le 6 août, a déjà des conséquences perceptibles sur l’économie. Faute de techniciens, malades ou cas contacts, la compagnie ferroviaire JR Kyushu (sud-ouest) a suspendu 120 services de trains express jusqu’au 5 août. Le constructeur Toyota a stoppé temporairement ses chaînes de montage en raison de problèmes de main-d’œuvre et d’approvisionnement en pièces détachées. Le service postal japonais a fermé 170 bureaux ».

Cette 7ème vague étonne par sa virulente, étant donné le Japon n’a enregistré que 32 430 décès dus à la Covid-19, et le gouvernement de Tokyo est ç la recherche d’une solution qui doit éviter de déclarations d’état d’urgence similaires à celles mises en place lors des vagues précédentes. Et le Premier ministre, Fumio Kishida, assure que « nous allons exploiter au maximum le système en place pour ne pas affecter les activités sociales et économiques ».

Cette situation sanitaire « japonaise » concerne bien évidemment, en ce sens que notre pays s’apprête à accueillir la 8ème édition de la TICAD, les 22 et 23.