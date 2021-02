Le Centre international de développement pour la gouvernance locale (CILG) a signé, lors d’une cérémonie organisée au pôle technologique d’El Fejja (Médenine), lundi 22 février 2021, un accord de financement de projets pilotes au profit des municipalités de Ben Guerdane (Médenine), Dhehiba (Tataouine), Boughrara (Médenine) et Hassi El Frid (Kasserine), avec un coût total d’environ 1,5 million de dinars.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’initiative “Pour une décentralisation efficiente et des municipalités attractives” (Idema ou pérennisation), qui œuvre au développement des capacités de 12 municipalités tunisiennes, avec des financements provenant du ministère hollandais des affaires étrangères.

A cet effet, Yassine Triki, directeur technique du projet “Idema”, a indiqué que le projet vise à activer le système de décentralisation et à apporter un soutien aux municipalités afin d’en conférer un rôle économique et créer des relations de partenariat avec la société civile.

Pour sa part, Walid Gharbi, chargé des projets pilotes au sein du CILG, a fait savoir que ces projets consistent en: l’aménagement de l’espace de loisirs à Boughrara qui comporte une aire de jeux pour les enfants et un coin lecture, tandis qu’à Ben Guerdane, a-t-il poursuivi, il est question de l’aménagement de la “Place de l’Indépendance”, en y créant des espaces verts et un autre espace d’exposition destiné aux femmes artisanes.

A Dhehiba, qui bénéficie dans ce cadre de deux projets pilotes, il s’agit de l’alimentation en électricité, à travers l’énergie solaire, de 29 puits dans la région, ainsi que de la plantation de 10 mille oliviers, dans le but de promouvoir le développement agricole, valoriser les richesses locales et aider les agriculteurs à contrôler les dépenses du coût de production. Le deuxième projet de la municipalité de Dhehiba concerne le renforcement de ses capacités de collecte des déchets.

Le projet à mettre en place à Hassi El Frid, consiste à la conversion de 9 points noirs, en points de collecte, ainsi qu’au développement du processus de collecte des déchets en améliorant les capacités de la municipalité par le biais d’une application mobile servant à instaurer une meilleure communication avec le citoyen.

De leur côté, les maires des municipalités bénéficiaires de l’ensemble de ces projets, ont mis en exergue l’importance de ce programme dans le soutien des municipalités à surmonter les obstacles et à réaliser un saut qualitatif dans les villes concernées, exprimant leur souhait de voir cette expérience se généraliser sur d’autres municipalités, dans le but de résoudre la difficile équation, entre la faiblesse des moyens financiers, et les grandes aspirations des citoyens”.