Mubawab annonce un investissement de 10 millions de dollars pour accompagner l’écosystème immobilier- tant sur le digital – son cœur de métier, que sur son expertise de la demande immobilière et ses besoins au Maghreb.

C’est la confiance du groupe EMPG à l’égard de la croissance à deux chiffres de Mubawab dans la région du Maghreb qui a dicté cet engagement.

Mubawab, acteur important de l’immobilier en Tunisie et au Maroc, investit 10 millions de dollars afin d’accentuer son avance technologique et d’accélérer son expansion dans la région Maghreb.

Un gage de confiance

La crise sanitaire déclenchée par la pandémie du coronavirus est une situation sans précédent qui a mis Mubawab face à une grande responsabilité : accompagner le plus grand nombre d’acteurs du marché immobilier dans leurs démarches de digitalisation, pour qu’ils puissent disposer de solutions numériques fiables et performantes afin de faire face à la situation et assurer la continuité de leurs activités.

Cet engagement reflète la performance considérable réalisée par le groupe tout au long de l’année 2020 vis-à-vis de l’écosystème immobilier et la pertinence de sa forte vision 2021-2023, axée sur l’accompagnement et la digitalisation du marché dans toute la région du Maghreb.

« Le leadership et la vision de Mubawab dans l’accompagnement des professionnels de l’immobilier pour leur faire rencontrer la demande nous conforte dans notre choix d’investir sur Mubawab pour consolider sa position d’acteur majeur de l’immobilier au Maghreb. Cette expertise fait la force de Mubawab qui a connu un rebond de performance sur le dernier trimestre 2020…», déclare Haider Ali Khan, CEO du Groupe EMPG MENA.

Accélération au Maghreb…

Cet investissement va permettre le renforcement des services Mubawab au Maghreb, la création d’emplois avec le recrutement de près de 200 collaborateurs et le développement de nouvelles activités spécialisées dans l’immobilier avec un département “Ad-Agency” dédié à la création du contenu digital pour le compte des professionnels du secteur (maquettes 3D, vidéos d’animation 3D, visites virtuelles, etc.).

Mubawab compte également investir dans la recherche et le développement pour gagner en efficacité et répondre à une demande croissante du marché pour des solutions pratiques et innovantes rapprochant l’offre et la demande.

Mubawab est aujourd’hui la référence de l’immobilier avec une expertise métier et marché incontestables. Cette position est renforcée avec des publications statistiques périodiques comme le Guide de l’immobilier, lancé récemment en Tunisie dans sa première édition.

D’autres projets data uniques dans le secteur à échelle nationale sont en cours de préparation, à l’instar du tensiomètre locatif, de l’indice des prix ou encore d’une étude sur la location estivale.

Mubawab souhaite ainsi accompagner l’écosystème immobilier dans sa stratégie en dévoilant les grandes tendances du marché.

Ce nouveau tour de force accompagne le plan stratégique du groupe Mubawab qui s’articule autour de ses ambitions : continuer de monter dans l’échelle de valeur de l’immobilier contribuer à faire rencontrer l’offre et la demande et soutenir le marché immobilier.

« Gagner la confiance des investisseurs est un gage de crédibilité sur le marché et envers nos clients. L’immobilier a encore beaucoup à donner dans la région Maghreb, et la technologie est notre maillon fort dans ce marché à fort potentiel. Nous allons franchir une étape supplémentaire dans notre vision 2021-2023… », conclut Kevin Gormand, CEO et co-fondateur de Mubawab.

À propos de Mubawab

Mubawab est aujourd’hui la plateforme digitale de référence dans le secteur immobilier national. Mubawab offre à ses utilisateurs un éventail d’annonces proposées par les professionnels du secteur.

La notoriété de Mubawab lui vaut aujourd’hui la confiance des internautes, avec plus de 350 000 visites par mois. Avec un portefeuille clients de près de 300 partenaires et 35 000 annonces actives, le portail est une valeur sûre pour les agences et promoteurs immobiliers en Tunisie.

Mubawab cherche à révolutionner les métiers de l’immobilier, le structurer et accompagner la dynamique que connaît ce secteur à fort potentiel et accélérer la digitalisation de l’écosystème depuis la mise en relation à la concrétisation de l’acte immobilier.

À propos de EMPG

EMPG possède et exploite des portails de petites annonces sur mesure dans les marchés émergents, principalement dans les régions MENA, Asie du Sud et Asie du Sud-Est. Les entreprises phares du groupe sont Bayut.com aux EAU, en Arabie Saoudite et en Jordanie, Zameen au Pakistan, Bproperty.com au Bangladesh, Mubawab au Maroc et en Tunisie, et Kaidee en Thaïlande.

Le Groupe Emerging Markets Property Group (EMPG) a changé les processus traditionnels des marchés émergents en introduisant des solutions numériques et innovantes qui rendent l’expérience des petites annonces plus rapide, plus facile et plus simple.

EMPG et OLX Group -entreprise mondiale de petites annonces- ont annoncé leur fusion au Pakistan, en Égypte, au Liban et aux Émirats arabes unis. L’accord comprend un tour d’investissement de 150 millions de dollars US, mené par le groupe OLX avec les actionnaires existants d’EMPG, qui évalue EMPG à 1 milliard de dollars US après la transaction.