Près des deux tiers des entreprises japonaises ne souhaitent que les Jeux Olympiques et Paralympiques aient lieu à Tokyo l’été prochain, en tout cas aux dates prévues, selon l’agence Reuters dans une enquête effectuée auprès des responsables de ces sociétés.

Selon ladite enquête, réalisée après la démission de l’ex-président du Comité d’organisation, Yoshiro Mori), 36% des entreprises interrogées souhaitent un nouveau report, 29% se prononcent pour une annulation pure et simple. Par contre, 35% des sociétés japonaises ayant répondu aux questions de Reuters souhaitent que les Jeux aient lieu comme prévu.

“Si les Jeux Olympiques peuvent attendre un an de plus, nous pourrions alors voir les vaccins devenir plus largement disponibles”, a expliqué le responsable d’un fabricant de machines électriques. “Personne ne veut que les Jeux soient organisés de force maintenant”, suggère le patron d’une société de transport.

A la question de la présence des spectateurs, près de la moitié des entreprises sondées se déclarent en faveur d’une limitation de leur nombre. Mais elles sont 43% à pencher pour des épreuves à huis clos.

88% des dirigeants ayant répondu à l’enquête estiment que les Jeux de Tokyo auront un effet limité ou peu important sur l’économie japonaise.

L’enquête a été conduite par l’institut Nikkei Research auprès de 482 grandes et moyennes entreprises japonaises. Environ 220 d’entre elles ont répondu.

Le précédent sondage, effectué entre le 26 octobre et le 4 novembre 2020, avait révélé que 68% des entreprises souhaitaient que les Jeux aient lieu aux dates prévues.