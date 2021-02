Le comité directeur de la 36ème édition de la foire internationale du livre de Tunis (FILT) a annoncé dans un communiqué publié jeudi le report de cette édition prévue du 2 au 11 avril prochain à une date ultérieure de la même année 2021.

Cette décision, informe le communiqué, a été prise à la suite de difficultés sérieuses enregistrées en ce qui concerne le non acheminement des livres au ports de Tunis dans les délais prévus à cause de la propagation de la pandémie de la Covid 19.

La FILT vient ainsi d’être reportée pour la troisième fois à cause de la complication de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales prises portant interdiction des rassemblements et des manifestations et ce, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.