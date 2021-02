Le “Guide du Théâtre Tunisien” est l’intitulé d’une nouvelle publication périodique qui paraîtra, chaque année, en version papier et numérique.

Ce guide des productions théâtrales, pour adultes et pour enfants, sera édité à l’initiative de l’Etablissement national pour la promotion des Festivals et es Manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) et le Comité d’organisation des Journées Théâtrales de Carthage (JTC).

Dans un communiqué de l’ENPFMCA datant du 28 janvier 2021, un appel est lancé pour les institutions, publiques et privées, spécialisées dans la production théâtrale désireuses de présenter leurs œuvres pour la saison 2019-2020. Le dernier délai pour l’envoi des dossiers est fixé au 28 février courant.

Tous les documents nécessaires sont à envoyer au nom de l’Etablissement national pour la promotion des Festivals et es Manifestations culturelles et artistiques, en remplissant le formulaire sur le lien suivant : https://bit.ly/3oo6xUm

Le ” Guide du Théâtre Tunisien ” sera composé d’une présentation détaillée pour chaque œuvre théâtrale ; synopsis, fiche technique et des liens multimédias en format HD (photos, séquences vidéos..).

L’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques annonce que cette publication vise “à enraciner la tradition d’archivage des productions théâtrales en Tunisie et à les promouvoir aux niveaux national et international”.

” En plus de son importance dans la promotion pour le quatrième art national, le guide aspire à devenir une référence pour les chercheurs et les historiens du théâtre en Tunisie”, indique la même source.