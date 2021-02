Entreprise citoyenne, l’UBCI poursuit son action sociale en faveur de la promotion de l’éducation et de la réussite scolaire des enfants issus des régions défavorisées.

Impliquée dans l’action initiée par l’APTBEF (Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers), consistant en la prise en charge de la rénovation de 42 écoles du pays par des établissements financiers de la place, l’UBCI, consciente des enjeux qui se jouent actuellement autour de l’éducation, va s’atteler au réaménagement d’une école primaire située à Barrouta près d’El Fahs dans le gouvernorat de Zaghouan.

Cette école construite en 1993 comprend actuellement 4 classes accueillant 53 élèves autour d’une équipe pédagogique d’une dizaine de personnes. Peu entretenus depuis leur édification, les bâtiments de l’école nécessitent des travaux de restauration importants estimés à près de 90 000 dinars.

Cette enveloppe permettra de doter l’école de nouveaux sanitaires, de remplacer les menuiseries de toutes les portes et fenêtres, de remettre en état le mur de clôture ainsi que la cour de récréation et le jardin. En outre, une bibliothèque avec coin lecture est prévue dans le plan de réaménagement.

Cette action d’accompagnement et d’assistance aux écoliers tunisiens n’est pas une première pour l’UBCI. C’est désormais une action récurrente au sein de la banque que de s’engager auprès des écoliers tunisiens notamment à chaque rentrée scolaire. En ce sens, la banque a organisé plusieurs opérations solidaires au profit de différentes écoles primaires du pays: Beni Mar à Zaghouan, Sejnane à Bizerte ou encore Mechrawa (Ain Drahem) ou Jaoua à Thala et ce avec la collaboration d’associations partenaires ou d’entreprises clientes engagées, la banque distribue à la rentrée scolaire, des cartables avec des manuels scolaires et des fournitures aux écoliers nécessiteux.

Cette démarche de Responsabilité Sociale s’inscrit dans une volonté constante de l’UBCI de lutter contre l’abandon scolaire auprès d’une population fragilisée par la précarité et de développer le cadre éducatif digne et motivant pour des enfants jouissant de peu de perspectives d’avenir, des enfants qui sont l’avenir de la Tunisie, marquant ainsi un impact positif sur la société.